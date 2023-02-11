شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم السبت 11-2-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الأهلى تصدره لجدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم السبت 11-2-2023 برصيد 37 نقطة، بينما جاء بيراميدز في المركز الثانى برصيد 34 نقطة وحل فيوتشر ثالثاً بذات الرصيد من النقاط واحتل المقاولون المركز الرابع برصيد 31 نقطة والاتحاد السكندرى حجز المركز الخامس برصيد 30 نقطة، بينما جاء الزمالك سادساً برصيد 29 نقطة.



ترتيب الدورى المصرى

وجاء ترتيب الدورى المصرى اليوم كالتالى:بينما جاءت نتائج المباريات كالتالى.. الداخلية 1 – 0 طلائع الجيش

فاز فريق الداخلية على نظيره طلائع الجيش بهدف نظيف سجله على الزاهدى في الدقيقة 51 من عمر المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على استاد جهاز الرياضة، فى إطار منافسات الأسبوع الثامن عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

بهذه النتيجة يحتل فريق الداخلية المركز الخامس عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 16 نقطة، حيث حقق الفوز فى 3 مباريات والهزيمة فى 7 مباريات والتعادل فى مثلها.

ويحتل الطلائع المركز الثالث عشر بجدول الدورى برصيد 16 نقطة في الظهور الأول لعماد النحاس بعدما لعب 17 مباراة حقق الفوز فى ثلاثة لقاءات وتعادل فى 7 مباريات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفا.

فاركو 1- 0 البنك الأهلى

حقق فريق فاركو فوزا مهما على البنك الأهلى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما اليوم باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى الأسبوع الثامن عشر للدوري الممتاز، سجل الهدف محمود حمادة فى الدقيقة 4 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة رفع فاركو رصيده إلى 22 نقطة ، بينما تجمد رصيد البنك الأهلي عند 13 نقطة.