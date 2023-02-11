شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الزمالك 0/3 فى ثالث جولات سوبر الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 3 /0 فى إطار ثالث جولات منافسات بطولة سوبر الكرة الطائرة المستحدثة هذا الموسم 2022/2023.

وتقام البطولة بين 4 أندية هى: الزمالك والأهلي والاتحاد السكندري وطلائع الجيش بدورى من دور واحد على صالة نادى المقاولون العرب خلال الفترة من 8 حتى 14 فبراير الجارى 2023.

وتقام بعد غد مباريات نصف النهائي بين الأهلى مع طلائع الجيش و الزمالك مع الاتحاد السكندرى، وتنتهي منافسات كأس السوبر يوم الثلاثاء المقبل بتحديد بطل الكأس.

نظام البطولة:

الدور قبل النهائي يتقابل الفريق صاحب المركز الأول في الترتيب مع الفريق الرابع في الترتيب والفريق صاحب المركز الثاني في الترتيب مع الفريق صاحب المركز الثالث على أن يتأهل الفائزان من المباراتين للدور النهائي.

الدور النهائي من مباراة واحدة لحسم اللقب ولن يكون بنظام البلاي أوف 3، ولن يكون هناك مباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وتم توفير عدد وحدة تدريبية لكل فريق على صالة المباريات يوم الثلاثاء 2023/2/7 فبراير حتى يوم الجمعة 10 فبراير 2023، من نفس الشهر، وبينما تم توفير وحدة تدريبية لطرفي النهائي يوم الإثنين 2023/2/13.