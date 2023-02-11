شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم السبت 11 / 2 / 2023 بالدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق فاركو فوزا مهما على البنك الأهلى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما اليوم باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى الأسبوع الثامن عشر للدوري الممتاز، سجل الهدف محمود حمادة فى الدقيقة 4 من عمر اللقاء.

فاز فريق الداخلية على نظيره طلائع الجيش بهدف نظيف سجله على الزاهدى في الدقيقة 51 من عمر المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على استاد جهاز الرياضة، فى إطار منافسات الأسبوع الثامن عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

بهذه النتيجة يحتل فريق الداخلية المركز الخامس عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 16 نقطة، حيث حقق الفوز فى 3 مباريات والهزيمة فى 7 مباريات والتعادل فى مثلها.

ويحتل الطلائع المركز الثالث عشر بجدول الدورى برصيد 16 نقطة في الظهور الأول لعماد النحاس بعدما لعب 17 مباراة حقق الفوز فى ثلاثة لقاءات وتعادل فى 7 مباريات وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفا.