شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحصد 60 مليون جنيه من المشاركة فى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتعشت خزينة النادي الأهلي بمبلغ 2 مليون دولار، قرابة 60 مليون جنيه، من جراء مشاركته في كأس العالم للأندية والتي أقيمت بالمغرب، بعد وصوله إلى المباراة النهائية وتحقيق المركز الرابع بالبطولة.

وفاز الأهلي على أوكلاند سيتي في الدور التمهيدي لمونديال الأندية وعلى سياتل ساوندرز الأمريكي قبل أن يخسر من ريال مدريد في نصف النهائي ثم فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث.

ويحصل بطل كأس العالم للأندية على 5 ملايين دولار، بينما يحصل الوصيف على 4 ملايين دولار، والثالث على 2.5 مليون دولار والرابع 2 مليون دولار والخامس 1.5 مليون دولار والسادس 1 مليون دولار.

وخسر الأهلي من فلامنجو البرازيلي 2/4 فى المباراة التى أقيمت مساء اليوم، السبت، على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية، ليحصد بطل البرازيل الميدالية البرونزية، فيما يحصد الأهلي المركز الرابع.

وأدار مباراة الليلة طاقم تحكيم جزائرى بقيادة مصطفى غربال، وساعده مواطنه مقران جوراري، والتونسى خليل حساني، وتولى مهمة الحكم الرابع الأوروجويانى أندريس ماتياس ماتونتي، وتولى ألفنزويلى خوان سوتو مهمة الإشراف على تقنية ألفيديو "فار"، بمساعدة الكولومبى نيكولاس جالو.

وضم تشكيل الأهلي للمباراة كلا من: محمد الشنأوى وخالد عبد ألفتاح وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلى معلول وحمدى فتحى ومروان عطية وطاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر وبيرسى تأو ومحمد شريف.