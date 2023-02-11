شكرا لقرائتكم خبر عن غياب الكرتى والشيبى عن قائمة بيراميدز فى مواجهة الجيش الملكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة مباراة الجيش الملكي المغربي، في إطار لقاءات كأس الكونفدرالية، ويحل الجيش الملكي ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي، في أولى مواجهات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أسامة جلال - أحمد توفيق - كريم حافظ - أحمد فتحي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - محمود دونجا - محمد صادق - عبد الله السعيد - محمود صابر - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخري لاكاي - دودو الجباس.

ويغيب عن قائمة بيراميدز المغربيان وليد الكرتى ومحمد الشيبى للإصابة.