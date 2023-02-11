شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتوح يشارك فى تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شارك أحمد فتوح، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، في تدريبات الفريق الأبيض اليوم السبت استعدادا لمواجهة سموحة، المقرر لها بعد غدٍ الإثنين على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وغادر أحمد فتوح مباراة شباب بلوزداد الجزائرى أمس الجمعة فى الدقيقة 80 بعد شكواه من الإصابة، ليقرر فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك استبداله والدفع بمحمد عبد الشافى بديلا له.

وعاد فتوح للمشاركة أساسيا مع الزمالك من جديد أمام شباب بلوزداد، بعد غيابه طوال الفترة الماضية منذ مباراة الإسماعيلي في الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري.

فى سايق مختلف عقد البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، جلسة مع لاعبى فريقه، على هامش المران الجماعى الذى أقيم اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، فى إطار الاستعداد لمواجهة سموحة.

وعلق فيريرا خلال جلسته مع اللاعبين، على بعض الأخطاء الفردية التى وقعوا فيها خلال مواجهة الأمس، والتى أدت للخسارة بهدف دون رد، فى ضربة البداية بدور مجموعات دورى أبطال أفريقيا.

وأكد فيريرا أن الفترة الماضية شهدت تراجعا ملحوظا فى الأداء وكذلك النتائج، وعلى الجميع أن يتكاتف من أجل استعادة الاتزان للفريق، وتحسن النتائج، سواء فى بطولة الدورى أو دورى أبطال أفريقيا.

وشدد المدرب البرتغالى على أن الخسارة من شباب بلوزداد ستصعب مشوار الفريق، لكنها ليست نهاية المطاف، وعلى اللاعبين التركيز من أجل تحقيق الفوز فى المواجهات المقبلة، وحصد بطاقة التأهل.

ويحتل الزمالك المركز الخامس في ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 29 نقطة بعد أن خاض 17 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات بين خسر 4 مباريات وسجل لاعبو الفريق الأبيض 25 هدفاً بينما تلقت شباك الفريق 16 هدفا.