شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يخسر أمام الداخلية بهدف نظيف فى الظهور الأول لعماد النحاس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الداخلية على نظيره طلائع الجيش بهدف نظيف سجله على الزاهدى في الدقيقة 51 من عمر المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على استاد جهاز الرياضة، فى إطار منافسات الأسبوع الثامن عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

بهذه النتيجة يحتل فريق الداخلية المركز الخامس عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 16 نقطة، حيث حقق الفوز فى 3 مباريات والهزيمة فى 7 مباريات والتعادل فى مثلها.

ويحتل الطلائع المركز الثالث عشر بجدول الدورى برصيد 16 نقطة في الظهور الأول لعماد النحاس بعدما لعب 17 مباراة حقق الفوز فى ثلاثة لقاءات وتعادل فى 7 مباريات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفا.

وبدأ طلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى : أحمد مسعود، خط الدفاع : أحمد متعب – محمد فتح الله – أحمد أيمن منصور – حسن مجدي، خط الوسط : إسلام محارب – فريد شوقي – محمد شحاتة - كريم طارق، خط الهجوم : محمود وادي – أحمد سمير.

ودخل الداخلية اللقاء بالتشكيل التالى: حراسة المرمى : محمد مجدي، خط الدفاع : عبد العزيز السيد - محمد نجيب – أحمد عبد النبي – آلان كيمبادي، خط الوسط : كليتشي شيميزين – علي الزهدي – أحمد عادل، خط الهجوم : سمير فكري – مصطفى فوزي – أحمد رشيد.