شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: قرارات تحكيمية مثيرة من غربال والـ VAR فى لقاء الأهلى وفلامنجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المباراة: الأهلى * فلامنجو

المسابقة: كأس العالم للأندية

النتيجة: أربعة أهداف مقابل هدفين لصالح فلامنجو

حكم الساحة: مصطفى غربال

حكم الـVAR: خوان سوسو

فى مباراة من المباريات الصعبة لم ينجح طاقم التحكيم فى العبور بها بشكل جيد نتيجة التدخلات غير المبررة من غرفة الـVAR لحكم المباراة والذى تأثر بشكل كبير جدا بهذه القرارات وكانت أبرز حالات المباراة كالتالى:-

الحالة الأولى: فى الدقيقة 65 يحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح فلامنجو ويتم استدعاؤه من غرفة الـVAR على أن الحالة من خارج منطقة الجزاء، المشهد لا يوضح تمام أن هناك مخالفة تمت من لاعب الأهلي خالد عبد الفتاح الذى لم يلمس المهاجم سواء من خارج منطقة الجزاء أو من داخلها، وقرار غير مفهوم بإشهار البطاقة الحمراء للاعب الأهلى خالد عبد الفتاح

الحالة الثانية: فى الدقيقة 5 سقوط داخل منطقة جزاء الأهلى الحكم يشير باستمرار اللعب ولكن الـVAR يستدعى الحكم ليشاهد الحالة لمدة 6 دقائق، ثم يعود ويحتسب ركلة جزاء لصالح فلامنجو والعجيب أن الحكم أخذ 6 دقائق للتحقق من وجود ركلة الجزاء

الحالة الثالثة: فى الدقيقة 55 يحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الأهلى نتيجة الدفع من الخصم والـVAR يؤكد صحة القرار.

اللياقة البدنية: تمركزات غير جيدة نتيجة عدم التركيز من الحكم والقرارات العكسية، حيث إن الحكم لم يتمكن من قراءة اللعب جيداً ودخل فى مسار اللعب أكثر من مرة وفقد السيطرة على المباراة فى معظم أوقاتها نتيجة التشابك بين اللاعبين

الحكام المساعدون: تعاون جيد من الحكام المساعدين طبقا للقانون ومساعدة فى احتساب المخالفات القريبة

الـVAR: تدخل غير صحيح فى الدقيقة 65 فى حالة طرد لاعب الأهلي خالد عبد الفتاح