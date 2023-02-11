شكرا لقرائتكم خبر عن شباب تونس والسنغال يتعادلان بدون أهداف وديا استعدادا لأمم أفريقيا تحت 20 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تعادل منتخب تونس للشباب تحت 20 عاما، فى أولى مبارياته الودية مساء اليوم السبت أمام منتخب السنغال بدون أهداف، استعداداً لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عاما، والتي تقام في مصر من 19 فبراير الجاري وحتى 11 مارس المقبل.

وتعادل المنتخبان بدون أهداف، على أن تجمع بينهما مباراة أخرى يوم الثلاثاء المقبل على ملعب حمادي العقربي في رادس، ضمن الاستعدادات النهائية للبطولة.

وغاب عن المباراة الودية محمد الضاوي كريستو، وذلك بسبب مشاركته مع فريقه النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام حالياً في المغرب، على أن ينضم لصفوف نسور قرطاج خلال الأسبوع الجاري.

على جانب آخر، فاز منتخب الشباب، بقيادة محمود جابر، على جنوب السودان بهدف نظيف ودياً فى المباراة التى أقيمت باستاد الكلية الحربية، وجاء الهدف من ركلة جزاء نفذها عبد الرحمن رشدان.

بدأ منتخب الشباب المباراة بتشكيل يضم أحمد نادر السيد في حراسة المرمى، وعمر فايد وعبد الرحمن رشدان وأحمد رضا ومحمد فارس وماجد هاني وخالد عوض وكريم الدبيس وأحمد نادر حواش وعمر الساعي وصلاح باشا.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام على ثلاثة ملاعب في القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.