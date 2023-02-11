ريال مدريد يضرب الهلال بالهدف الثالث ويقترب من حسم اللقب

ياسر رشاد - القاهرة - سجل ريال مدريد الهدف الثالث في شباك الهلال السعودي بالمباراة الجارية الآن على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في نهائي مونديال الأندية المقامة الآن في المغرب.

جاء الهدف في الدقيقة 54 من عمر المباراة بقدم النجم الفرنسي كريم بنزيما بعد صناعة رائعة من النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور.

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وسجل الهدف الأول للريال النجم فينيسيوس جونيور ثم أضاف فالفيردي الهدف الثاني، بينما سجل النجم المالي ماريجا هدف الهلال الوحيد في الدقيقة 26 من الشوط الأول.

بدأ الهلال المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: عبدالله المعيوف

الدفاع: سعود عبد الحميد - جانغ هيون سو - علي البليهي - خليفة الدوسري

الوسط: محمد كنو - جوستافو كويلار - أندري كاريلو

الهجوم: سالم الدوسري - موسي ماريغا - لوسيانو فييتو

بينما بدأ الريال المباراة بالتشكيل الأتي:

حراسة المرمى: لونين.

الدفاع: كامافينجا – ألابا – روديجر - كارفخال.

الوسط: مودريتش – تشواميني - كروس.

الهجوم: فينيسيوس - بنزيما - فالفيردي.

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