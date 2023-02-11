ريال مدريد يحافظ على تقدمه أمام الهلال في شوط أول مثير

ياسر رشاد - القاهرة - حافظ ريال مدريد على تقدمه أمام نظيره الهلال السعودي بهدفين لهدف، في المباراة المقامة بينهما على ملعب مولاي عبدالله بالعاصمة المغربية الرباط، ضمن نهائي كأس العالم للأندية.

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد نهاية مشواره بمونديال الأندية

سجل ثنائية ريال مدريد فينيسيوس جونيور وفالفيردي في الدقيقتين 13، 18، قبل أن يقلص موسى ماريجا النتيجة بهدف أول لصالح الهلال السعودي بعد انفراد من منتصف الملعب.

الشوط الأول جاء سريعا ومثيرًا من كلا الجانبين حيث شهد هجمات خطيرة متبادلة من ريال مدريد والهلال، لكن لم تترجم إلا ثلاثة فرص فقط لأهداف.

ويشارك الهلال السعودي في نهائي مونديال الأندية بعدما تخطى فلامنجو البرازيلي في نصف النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما فاز ريال مدريد على الأهلي المصري برباعية لهدف في

الدور ذاته.

يستضيف المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في العاصمة المغربية

الرباط، مباراة الهلال السعودي وريال مدريد، مساء اليوم السبت عند دقات.

تشكيل الهلال ضد ريال مدريد

عبدالله المعيوف في حراسة المرمى، سعود عبدالحميد وجانغ هيون سو وعلي البليهي وخليفة الدوسري، في خط الدفاع محمد كنو وجوستافو كويلار وأندري كاريلو في خط الوسط، سالم الدوسري وموسي ماريغا ولوسيانو فييتو في خط الهجوم.

تشكيل ريال مدريد ضد الهلال

حراسة المرمى: لونين، الدفاع: كامافينجا، ألابا، روديجر، كارفخال، الوسط: مودريتش، تشواميني، كروس، الهجوم: فينيسيوس، بنزيما، فالفيردي.