موسى ماريغا يسجل اسمه في تاريخ كأس العالم للأندية

ياسر رشاد - القاهرة - دخل النجم المالي موسى ماريغا تاريخ بطولة كأس العالم للأندية بعد تسجيل هدف الهلال في شباك ريال مدريد بالمباراة الجارية الآن على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في نهائي مونديال الأندية.

وأصبح موسى ماريغا أول لاعب يسجل لنادي سعودي في نهائي كأس العالم للأندية، حيث لم يسبق أن تأهل فريق سعودي من قبل لنهائي البطولة.

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وتعد هذه المرة الثالثة التي يتأهل فيها فريق عربي لنهائي البطولة، حيث كانت الأولى من نصيب الرجاء المغربي، بينما كانت المرة الثانية من نصيب فريق العين الإماراتي.

ومازال ريال مدريد متقدمًا في المباراة بنتيجة 2-1، سجل هدفي الريال فينيسيوس جونيور وفالفيردي، بينما سجل ماريجا هدف الهلال الوحيد في

الدقيقة 26 من الشوط الأول.

بدأ الهلال المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: عبدالله المعيوف

الدفاع: سعود عبد الحميد - جانغ هيون سو - علي البليهي - خليفة الدوسري

الوسط: محمد كنو - جوستافو كويلار - أندري كاريلو

الهجوم: سالم الدوسري - موسي ماريغا - لوسيانو فييتو

بينما بدأ الريال المباراة بالتشكيل الأتي:

حراسة المرمى: لونين.

الدفاع: كامافينجا – ألابا – روديجر - كارفخال.

الوسط: مودريتش – تشواميني - كروس.

الهجوم: فينيسيوس - بنزيما - فالفيردي.

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