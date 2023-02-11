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الاتحاد والهلال يتعادلان في مباراة الأهداف الثمانية بدوري الكرة النسائية

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ياسر رشاد - القاهرة - انتهت مباراة نادي الاتحاد السعودي للكرة النسائية بالتعادل مع نظيرة الهلال في مواجهة نارية انتهت بالتعادل بأربعة أهداف لكلًا منهما على ملعب ستاد نادي الهلال في الرياض، ضمن مواجهات الموسم الحالي 2022-2023.

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وسجل اهداف نادي الاتحاد السعودي اليوم في شباك الهلال كلًا من آية المجالي "هدفين" الاول والثاني، وأضافت وشهناز ياسين الهدف الثالث للنمور، واختتمت صبا توفيق التهديف بالهدف الرابع للعميد.

 

وخسر كلا الفريقين بطولة الدوري السعودي للكرة النسائية في نسخته الاولى ليفوز به نادي النصر للسيدات، بينما بقى نادي الاتحاد السعودي في المركز الثالث عشر من الترتيب برصيد 21 نقطة.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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