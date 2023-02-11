ريال مدريد يضيف هدف ثاني في شباك الهلال السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - نجح ريال مدريد في تسجيل الهدف الثاني في شباك الهلال السعودي، في المباراة المقامة بينهما ضمن منافسات نهائي كأس العالم للأندية.

هدف ريال مدريد الثاني جاء بتوقيع فالفيردي في الدقيقة الثامنة عشرة، بينما سجل فينيسيوس جونيور هدف ريال مدريد في الدقيقة الثالثة عشرة من عمر المباراة.

ويشارك الهلال السعودي في نهائي مونديال الأندية بعدما تخطى فلامنجو البرازيلي في نصف النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما فاز ريال مدريد على الأهلي المصري برباعية لهدف في الدور ذاته.

يستضيف المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في العاصمة المغربية الرباط، مباراة الهلال السعودي وريال مدريد،

مساء اليوم السبت عند دقات.

تشكيل الهلال ضد ريال مدريد

عبدالله المعيوف في حراسة المرمى، سعود عبدالحميد وجانغ هيون سو وعلي البليهي وخليفة الدوسري، في خط الدفاع محمد كنو وجوستافو كويلار وأندري كاريلو في خط الوسط، سالم الدوسري وموسي ماريغا ولوسيانو فييتو في خط الهجوم.

تشكيل ريال مدريد ضد الهلال

حراسة المرمى: لونين، الدفاع: كامافينجا، ألابا، روديجر، كارفخال، الوسط: مودريتش، تشواميني، كروس، الهجوم: فينيسيوس، بنزيما، فالفيردي.