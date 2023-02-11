ريال مدريد يسجل هدف التقدم أمام الهلال السعودي بمونديال الأندية

ياسر رشاد - القاهرة - سجل ريال مدريد هدف التقدم أمام نظيره الهلال السعودي في المباراة المقامة بينهما ضمن منافسات نهائي كأس العالم للأندية.

وسجل فينيسيوس جونيور هدف ريال مدريد في الدقيقة الثالثة عشرة من عمر المباراة.

ويشارك الهلال السعودي في نهائي مونديال الأندية بعدما تخطى فلامنجو البرازيلي في نصف النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما فاز ريال مدريد على الأهلي المصري برباعية لهدف في الدور ذاته.

يستضيف المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في العاصمة المغربية الرباط، مباراة الهلال السعودي وريال مدريد، مساء اليوم السبت عند دقات.

عبدالله المعيوف في حراسة المرمى، سعود عبدالحميد وجانغ هيون سو وعلي البليهي وخليفة الدوسري، في خط الدفاع محمد كنو وجوستافو كويلار وأندري كاريلو في خط الوسط، سالم الدوسري وموسي ماريغا ولوسيانو فييتو في خط الهجوم.

حراسة المرمى: لونين، الدفاع: كامافينجا، ألابا، روديجر، كارفخال، الوسط: مودريتش، تشواميني، كروس، الهجوم: فينيسيوس، بنزيما، فالفيردي.