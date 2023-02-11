موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد نهاية مشواره بمونديال الأندية

ياسر رشاد - القاهرة - أنهى الفريق الأول لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي، مشواره ببطولة كأس العالم للأندية بحصوله على المركز الرابع بعد الخسارة أمام فلامنجو البرازيلي برباعية لهدف، اليوم السبت، في المغرب.

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وكان الأهلي قد فاز على أوكلاند سيتي في الدور التمهيدي بثلاثية نظيفة، ثم فاز على سياتل الامريكي بهدف دون رد، قبل ان يتلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في نصف النهائي برباعية لهدف.

يستعد الأهلي لبدء مشوار جديد في بطولة دوري أبطال إفريقيا بمواجهة الهلال السوداني السوداني في مستهل دور مرحلة المجموعات،

حيث يتواجد الأحمر في المجموعة الثانية التي تضم فرق صن داونز والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

موعد مباراة الأهلي أمام الهلال السوداني

تقام مباراة الأهلي مع الهلال السوداني يوم السبت الموافق 18 فبراير الجاري في تمام الساعة 03:00 عصرًا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة 04:00 بتوقيت السعودية، وستقام مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني على ملعب الهلال.

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