موعد مباراة اتحاد جدة المقبلة بالدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - يرغب نونو سانتو، المدير الفني لـ اتحاد جدة استمرار الفوز في بطولة "روشن" السعودي، بعدما حقق الفوز على العدالة بخماسية نظيفة في الجولة الماضية.

مباراة اتحاد جدة القادمة

يستعد اتحاد جدة لمواجهة قوية أمام الاتفاق، ضمن الجولة الـ 17 من عمر الدوري السعودي الممتاز "روشن"، والتي يستضيفها ملعب محمد بن فهد.

القنوات الناقلة للدوري السعودي

يُنقل الدوري السعودي للمحترفين "روشن" عبر باقة قنوات "ssc"، والتي حصلت على حقوق

بث البطولة خلال السنوات المقبلة.

ترتيب اتحاد جدة الاتفاق

يحتل النصر صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 37، بالتساوي مع اتحاد جدة، والذي يأتي في الوصافة بنفس رصيد العالمي، لكن فارق الأهداف للأخير.

بينما يأتي الاتفاق في المركز العاشر بـ 19 نقطة.

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