أسامة نبيه: لم أتقدم حتى الأن بالاستقالة من تدريب الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أسامة نبيه المدرب العام بالجهاز الفني للزمالك للمقربين منه، استمراره مع الأبيض، وعدم تقدمه بالاستقالة حتى الأن.

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وأكد مصدر مقرب من أسامة نبيه، أنه مستمر مع الزمالك، بعد الأنباء التي ترددت في الفترة الأخيرة برحيله.

وتواجد أسامة نبيه في مران الزمالك اليوم السبت، بعدما رفض الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، منح اللاعبين الراحة استعدادا للقاء سموحة المقرر له يوم الإثنين ضمن الجولة الثامنة عشر من الدوري

الممتاز، والذي سيكون على ستاد الجيش ببرج العرب.

وسقط الزمالك أمام شباب بلوزداد الجزائري بهدف نظيف، في مستهل المشوار بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

و أحرز هدف التقدم لفريق شباب بلوزداد الجزائري اللاعب عواد قفى الدقيقة 54 من ركلة جزاء بعد عرقلة داخل منطقة جزاء الزمالك لتشهد الهدف الأول للضيوف.