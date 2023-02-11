الدوسري في مواجهة بنزيما.. التشكيل الرسمي لمواجهة الهلال وريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، عن تشكيل فريقه الرسمي الذي سيخوض به مواجهة الهلال السعودي، المقرر لها التاسعة مساءً، فى نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2022 بالمغرب، والتى ستقام على ملعب "المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله".

ويخوض ريال مدريد نهائي المونديال بالتشكيل التالي:

حراسة المرمي: لونين.

الدفاع: كارفاخال، ألابا، روديجر و كامافينجا.

الوسط: مودريتش، كروس وتشواميني.

الهجوم: فينيسيوس جونيور، بنزيما وفالفيردي.

على الجانب الآخر، أعلن رامون دياز، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، عن تشكيل فريقه الذي سيواجه به ريال مدريد الإسباني.

وسيبدأ الهلال مواجهة ريال مدريد بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

الدفاع: سعود عبد الحميد، جانج، على أل بليهيوخليفة الدوسري.

الوسط: جوستافو كويلار، محمد كنو و أندرى كاريلو.

الهجوم: سالم الدوسري، لوسيانو فييتو وموسي ماريجا.

وكان الهلال السعودي قد استهل مشواره فى بطولة كأس العالم للأندية من الدور الثاني بالفوز على الوداد المغربي بركلات الترجيح 5-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 بين الفريقين.

وبعدها فاز الهلال على فريق فلامنجو البرازيلي، بثلاثية مقابل هدفين، في الدور نصف النهائي من مونديال الأندية.

فى المقابل، يسعى ريال مدريد لحصد النجمة الخامسة من بطولة كأس العالم للأندية بالمسمي الجديد بعد التتويج باللقب مواسم 2014 و2016 و2017 و2018.

وافتتح ريال مدريد مشواره في مونديال الأندية بالفوز على الأهلي برباعية مقابل هدف فى الدور نصف النهائي، وينتزع بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.