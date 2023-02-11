الأهلي رابع العالم بعد الخسارة من فلامنجو برباعية (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - حقق الأهلي المركز الرابع، في بطولة كأس العالم للأندية في المغرب، بعد خسارته من فلامنجو البرازيلي 4-2، خلال المباراة التى أقيمت مساء اليوم ،السبت، على ملعب أبن بطوطة بمدينة طنجة المغربية

وأحرز جابريل باربوسا هدف التقدم لفلامنجو فى الدقيقة 11 من ركلة جزاء.

وسجل أحمد عبد القادر هدف التعادل للمارد الأحمر في الدقيقة 38 من رأسية بعد عرضية من على معلول.

وأحتسب الحكم ضربة جزاء للأهلي أهدرها على معلول في الدقيقة 58.

وسجل أحمد عبد القادر هدفاً مارادونياً في الدقيقة 60 حيث تلقى كرة من حمدي فتحي وراوغ أكثر من لاعب وسددببراعة في الشباك.

بعد ذلك سجل بيدرو هدف التعادل لفلامنجو في الدقيقة 77.

ثم أضاف باربوسا هدف فلامنجو الثالث في الدقيقة 84 من ضربة جزاء.

وسجل بيدرو الهدف الرابع في الدقيقة 91، لينتهي اللقاء بفوز فلامنجو بأربعة أهداف لهدفين ويحصد الميدالية البرونزية.

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