شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الأهلي وفلامنجو البرازيلي فى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر الأهلي من فلامنجو البرازيلي 2-4 فى المباراة التى أقيمت مساء اليوم، السبت، على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية، ليحصد بطل البرازيل الميدالية البرونزية، فيما يحصد الأهلي المركز الرابع.

وأدار مباراة الليلة طاقم تحكيم جزائرى بقيادة مصطفى غربال، وساعده مواطنه مقران جوراري، والتونسى خليل حساني، وتولى مهمة الحكم الرابع الأوروجويانى أندريس ماتياس ماتونتي، وتولى ألفنزويلى خوان سوتو مهمة الإشراف على تقنية ألفيديو "فار"، بمساعدة الكولومبى نيكولاس جالو.

ويضم تشكيل الأهلي للمباراة كلا من: محمد الشنأوى وخالد عبد ألفتاح وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلى معلول وحمدى فتحى ومروان عطية وطاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر وبيرسى تأو ومحمد شريف.

بدأ فلامنجو المباراة بهجوم مُبكر واحتسب الحكم الجزائرى غربال ضربة جزاء للفريق البرازيلى بعدما قام على معلول بعرقلة أحد لاعبى فلامنجو داخل منطقة جزاء الأهلى وأحرز جابريل باربوسا هدف التقدم لفريقه فى الدقيقة 11.

بعد الهدف حأول الأهلى العودة وتشكيل خطورة على مرمى فلامنجو لكن دون جدوى بسبب غياب اللعب الجماعى فى الخط الهجومى وإبتعاد الخطوط وأنقذ الشنأوى فرصة خطرة للغاية للفريق البرازيلى .

وتعرض محمد عبد المنعم للإصابة بسبب الخشونة من لاعب فلامنجو لكن استكمل المشاركة فى المباراة، وبمرور الوقت تحرر الأهلي هجومياً ونجح في شن أكثر من هجمة عن طريق تاو ومعلول إلى أن سجل أحمد عبد القادر هدف التعادل للمارد الأحمر في الدقيقة 38 من تمريرة ركنية لعبها على معلول.

لم يهدأ الأهلي بعد الهدف وواصل الضغط بكل قوة على الفريق البرازيلي الذي إعتمد على الهجمة المرتدة وسدد شريف كرة قوية مرت أعلى العارضة ، وتبادل بيرسي تاو وشريف الكرة أكثر من مرة ليتواصل الهجوم الأهلاوي إلى أن ينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله.

الشوط الثاني

بدأ الأهلي الشوط الثاني بهجوم متواصل عن طريق لاعبيه مُستغلاً تراجع أداء فلامنجو وأحتسب الحكم ضربة جزاء للأهلي أهدرها على معلول في الدقيقة 58 ، لكن الأحمر واصل الهجوم وسجل أحمد عبد القادر هدفاً مارادونياً في الدقيقة 60 حيث تلقى كرة من حمدي فتحي وراوغ عبد القادر أكثر من لاعب في فلامنجو وسجل هدفاً رائعاً.

أستمر الهجوم الأهلاوي وأهدر بيرسي تاو فرصة تسجيل هدف ثالث للأهلي ، قبل أن يرد فلامنجو بأكثر من هجمة وسقط أحد لاعبيه داخل منطقة جزاء الأهلي وطالب لاعبي الفريق البرازيلي بإحتساب ركلة جزاء لهم وأحتسبها الحكم الجزائري فعلاً قبل أن يلغيها بعد الرجوع لتقنية الفار ويقوم بطرد خالد عبد الفتاح.

وأهدر محمد شريف فرصة تسجيل هدف ثالث للأهلي في الدقيقة 75 بعدما تلقى تمريرة سحرية من أحمد عبد القادر لكنه سددها في جسم الحارس بغرابة ، وبعد إهدار هذه الفرصة السهلة أرتكب محمد الشناوي خطأ ساذج وسقطت الكرة من "يده" ليستغلها بيدرو ويودعها في الشباك.

بعدها ضغط فلامنجو بقوة وتعرض أحد لاعبيه للعرقلة في منطقة جزاء الأهلي ولمست الكرة "يد" محمد هاني ليلجأ غربال إلى تقنية الفار ويحتسب ضربة جزاء للفريق البرازيلي ،سجل منها باربوسا هدف فلامنجو الأهلي الثالث.

بعد الهدف الثالث حاول الأهلي تسجيل هدف التعادل كما ضغط الفريق البرازيلي وسجل الأخير الهدف الرابع عن طريق بيدرو وألغى الحكم هدف خامس سجله فلامنجو للتسلل ، لينتهي اللقاء بفوز فلامنجو بأربعة أهداف لهدفين ويحصد الميدالية البرونزية.