شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس جلسة فيريرا مع لاعبى الزمالك بعد الخسارة من شباب بلوزداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، جلسة مع لاعبى فريقه، على هامش المران الجماعى الذى أقيم اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، فى إطار الاستعداد لمواجهة سموحة.

وعلق فيريرا خلال جلسته مع اللاعبين، على بعض الأخطاء الفردية التى وقعوا فيها خلال مواجهة الأمس، والتى أدت للخسارة بهدف دون رد، فى ضربة البداية بدور مجموعات دورى أبطال أفريقيا.

وأكد فيريرا أن الفترة الماضية شهدت تراجعا ملحوظا فى الأداء وكذلك النتائج، وعلى الجميع أن يتكاتف من أجل استعادة الاتزان للفريق، وتحسن النتائج، سواء فى بطولة الدورى أو دورى أبطال أفريقيا.

وشدد المدرب البرتغالى على أن الخسارة من شباب بلوزداد ستصعب مشوار الفريق، لكنها ليست نهاية المطاف، وعلى اللاعبين التركيز من أجل تحقيق الفوز فى المواجهات المقبلة، وحصد بطاقة التأهل.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة فى الخامسة مساء الإثنين المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري.