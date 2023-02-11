شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلى تعود مساء غدا بعد حصوله على المركز الرابع فى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود بعثة النادي الأهلي غدا الأحد، قادمة من طنجة المغرب بعد حصوله علي المركز الرابع ببطولة كأس العالم للأندية وتلقى هزيمتين من ريال مدريد وفلامنجو البرازيلي.

ومن المقرر أن تصل بعثة الأهلي علي طائرة خاصة تحمل رقم 3201، تقل 82 فردا، على أن تصل مطار القاهرة الدولي في العاشرة مساءً.

وخسر الأهلي من فلامنجو البرازيلي 2-4 خلال المباراة التى أقيمت مساء اليوم ، السبت، على ملعب أبن بطوطة بمدينة طنجة المغربية ، ليحصد بطل البرازيل الميدالية البرونزية فيما يحصد الأهلي المركز الرابع.