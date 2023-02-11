شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبى بين الداخلية وطلائع الجيش فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل طلائع الجيش سلبيا مع نظيره الداخلية في الشوط الأول من عمر المباراة المقامة حاليا بين الفريقين على استاد جهاز الرياضة، فى إطار منافسات الأسبوع الثامن عشرة من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

وبدأ طلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى : أحمد مسعود، خط الدفاع: أحمد متعب – محمد فتح الله – أحمد أيمن منصور – حسن مجدي، خط الوسط: إسلام محارب – فريد شوقي – محمد شحاتة - كريم طارق، خط الهجوم : محمود وادي – أحمد سمير .

ودخل الداخلية اللقاء بالتشكيل التالى: حراسة المرمى : محمد مجدي، خط الدفاع : عبد العزيز السيد - محمد نجيب – أحمد عبد النبي – آلان كيمبادي، خط الوسط : كليتشي شيميزين – علي الزهدي – أحمد عادل، خط الهجوم : سمير فكري – مصطفى فوزي – أحمد رشيد.

ويحتل الطلائع المركز الثالث عشر بجدول الدورى برصيد 16 نقطة، بعدما لعب 17 مباراة حقق الفوز فى ثلاثة لقاءات وتعادل فى 7 مباريات وخسر مثلها وسجل لاعبوه 18 هدفا وتلقت شباكه 25 هدفا.

بينما يحتل فريق الداخلية المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 13 نقطة، حيث حقق الفوز فى مبارايتين والهزيمة فى 7 مباريات والتعادل فى مثلها.