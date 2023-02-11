الامارات | "السعيدي" يدشن الظهور الأول مع الشارقة باقتناص "النصر" في دوري اليد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشن المدرب الجديد لفريق كرة اليد في نادي الشارقة، التونسي سامي السعيدي، ظهوره الأول رسمياً، بقيادة "الملك" للفوز على مضيفه النصر بنتيجة (32-23)، في مباراة جمعت الفريقين اليوم، لحساب ثانية جولات الدور قبل النهائي في بطولة الدوري العام، والتي سجلت ولحساب المجموعة الثانية ذاتها فوز الجزيرة على ضيفه دبا الحصن بواقع (29-26).

وافتتحت الجولة يوم أمس، بإقامة مباراتين لحساب المجموعة الاولى، نجح خلالها شباب الأهلي في انتزاع الفوز على مضيفه العين بنتيجة (19-16)، قبل أن يكتفي الوصل بنتيجة التعادل مع ضيقه مليحة بواقع (28-28).

وبختتم الدور قبل النهائي يومي 17 و18 فبراير الجاري، بلقاء مليحة وضيفه العين وحلول الوصل ضيفاً على شباب الأهلي في مواجهتين لحساب المجموعة الأولى، قبل أن يتجه الجزيرة للقاء مضيفه الشارقة واستضافة دبا الحصن فريق النصر في لقائي المجموعة الثانية.

وقضى نظام البطولة، بحصول متصدري المجموعتين، في ختام الدور قبل النهائي على نقطتين اعتباريتين ترحلان معه إلى الدور النهائي الذي تعود خلاله الفرق الثمانية للانخراط في دوري من مرحلة واحدة، بينما يحصل الوصيف في ختام الدور قبل النهائي على نقطة اعتبارية واحدة.

ويعتلي شباب الأهلي بختام الجولة الثانية للدور قبل النهائي، صدارة المجموعة الأولى برصيد خمسة نقاط، بفارق النقطة عن العين الوصيف، وتشارك الوصل مع مليحة المركز الأخير برصيد ثلاثة نقاط لكل منهما.

بدوره عزز الشارقة صدارته لفرق المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة ورصيد الستة نقاط، بفارق النقطتين عن النصر والجزيرة المتشاركين مركز الوصافة، فيما يحتل دبا الحصن المركز الأخير برصيد النقطتين.

وتتوقف مسابقة الدوري العام بعد نهاية الدور ما قبل النهائي، نظراً لمشاركة الشارقة في بطولة الأندية الخليجية أبطال الكؤوس في نسختها التاسعة والثلاثين، المقامة بضيافة نادي النجمة البحريني خلال الفترة من الثامن وحتى 17 مارس المقبل.