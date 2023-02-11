فلامنجو يتقدم وعبد القادر يُعدّل.. شوط مثير بين الأهلي وبطل البرازيل في مونديال الأندية (فديو)

الشارقة - اميمة ياسر - انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وفلامنجو البرازيلي بالتعادل الإيجابي 1-1، في المباراة التي تجمعهما على المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية.

واحتسب الحكم ركلة جزاء في الدقيقة 9 من زمن الشوط الأول بعد عرقلة من علي معلول لمهاجم الفريق البرازيلي.

وعاد الحكم الجزائري مصطفى غربال لتقنية الفار قبل احتساب ركلة الجزاء، وتقدم اللاعب جابيجول لتنفيذها وسددها على يسار محمد الشناوي.

وفي الدقيقة 38، سجل أحمد عبد القادر هدف التعادل للأهلي من رأسية قوية بعد عرضية لعلي معلول.

وبدأ الأهلي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وخالد عبد الفتاح.

خط الوسط: حمدي فتحي ومروان عطية وطاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر وبيرسي تاو.

خط الهجوم: محمد شريف.