شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى رجل مباراة فاركو والبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حصل رامي صبري، لاعب نادي فاركو، على جائزة رجل مباراة فاركو والبنك الأهلي، والتي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.
وقدم رامي صبري مباراة قوية، ونجح في قيادة فريقه للفوز على البنك الأهلي وحصد الثلاث خلال المباراة التي انتهت بفوز فاركو بهدف مقابل لا شيء.
وحقق فريق فاركو فوزا مهما على البنك الأهلى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما اليوم باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى الأسبوع الثامن عشر للدوري الممتاز، سجل الهدف محمود حمادة فى الدقيقة 4 من عمر اللقاء.
بهذه النتيجة رفع فاركو رصيده إلى 22 نقطة، بينما تجمد رصيد البنك الأهلي عند 13 نقطة.
بدأ فاركو المباراة بتشكيل يضم كلا من ، محمد سعيد شيكا فى حراسة المرمى، خط الدفاع ، جيفرسون إينكادا – أحمد عوض – رامي صبري – جابر كامل خط الوسط ..أحمد صغيري - محمود حمادة – محمود جهاد - عبد الناصر محمد، خط الهجوم ..شكري نجيب - عمرو جمال.
فى المقابل، بدأ البنك الأهلى المباراة بتشكيل يضم، أحمد صبحي فى حراسة المرمى، خط الدفاع، محمد بسيوني – أسامة إبراهيم – أحمد ياسين – إسحاق يعقوب، خط الوسط.. محمود قاعود – محمود سيد – سعيدو سيمبوري – محمد هلال، خط الهجوم.. أحمد ياسر – باسم مرسى.