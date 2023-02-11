شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى رجل مباراة فاركو والبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل رامي صبري، لاعب نادي فاركو، على جائزة رجل مباراة فاركو والبنك الأهلي، والتي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وقدم رامي صبري مباراة قوية، ونجح في قيادة فريقه للفوز على البنك الأهلي وحصد الثلاث خلال المباراة التي انتهت بفوز فاركو بهدف مقابل لا شيء.