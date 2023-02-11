شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. محاولات أهلاوية للتعادل وفلامنجو يحافظ على التقدم بهدف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 30 دقيقة من مباراة الأهلي وفلامنجو البرازيلي لتحديد المركز الثالث بمونديال الأندية المقام حالياً بالمغرب والنتيجة هى تقدم فلامنجو بهدف نظيف.

ويٌُدير مباراة الليلة طاقم تحكيم جزائري بقيادة مصطفى غربال، ويُساعده مواطنه مقران جوراري، والتونسي خليل حساني، على أن يتولى مهمة الحكم الرابع الأوروجوياني أندريس ماتياس ماتونتي، ويتولى الفنزويلي خوان سوتو مهمة الإشراف على تقنية الفيديو "فار"، بمساعدة الكولومبي نيكولاس جالو.

ويضم تشكيل الأهلي للمباراة كلا من: محمد الشناوي وخالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول وحمدي فتحي ومروان عطية وطاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر وبيرسي تاو ومحمد شريف.

بدأ فلامنجو المباراة بهجوم مُبكر وأحتسب الحكم الجزائري غربال ضربة جزاء للفريق البرازيلي بعدما قام على معلول بعرقلة أحد لاعبي فلامنجو داخل منطقة جزاء الأهلي وأحرز جابريل باربوسا هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 11.

بعد الهدف حاول الأهلي العودة وتشكيل خطورة على مرمى فلامنجو لكن دون جدوى بسبب غياب اللعب الجماعي في الخط الهجومي وإبتعاد الخطوط وأنقذ الشناوي فرصة خطرة للغاية للفريق البرازيلي .

وتعرض محمد عبد المنعم للأصابة بسبب الخشونة من لاعب فلامنجو لكن أستكمل المشاركة فى المباراة.