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فلامنجو البرازيلي يتقدم على الأهلي 3 / 2 من ضربة جزاء بالدقيقة 84

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القاهرة - سامية سيد - سجل فلامنجو الهدف الثالث فى مرمى الأهلي هدف في الدقيقة 84 من عمر المباراة التي تجمعهما حالياً لتحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية، لتصبح النتيجة 3 / 2 لبطل البرازيل.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي ومروان عطية و طاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: بيرسي تاو ومحمد شريف.

وجاء تشكيل فلامنجو كالتالى:

حراسة المرمى: سانتوس.

خط الدفاع: فاريلا، دافيد لويز، فابريسيو برونو، آيرتون لوكاس.

خط الوسط: فيدال، تياجو مايا، إيفرتون ريبيرو، جورجيان دي أراسكايتا.

خط الهجوم: جابرييل باربوسا، بيدرو.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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