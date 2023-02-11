شكرا لقرائتكم خبر عن فلامنجو البرازيلي يتقدم على الأهلي 3 / 2 من ضربة جزاء بالدقيقة 84 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل فلامنجو الهدف الثالث فى مرمى الأهلي هدف في الدقيقة 84 من عمر المباراة التي تجمعهما حالياً لتحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية، لتصبح النتيجة 3 / 2 لبطل البرازيل.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي ومروان عطية و طاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: بيرسي تاو ومحمد شريف.

وجاء تشكيل فلامنجو كالتالى:

حراسة المرمى: سانتوس.

خط الدفاع: فاريلا، دافيد لويز، فابريسيو برونو، آيرتون لوكاس.

خط الوسط: فيدال، تياجو مايا، إيفرتون ريبيرو، جورجيان دي أراسكايتا.

خط الهجوم: جابرييل باربوسا، بيدرو.