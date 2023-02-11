شكرا لقرائتكم خبر عن يسري سامى يحقق فضية تاريخية فى بطولة أوروبا المفتوحة للجودو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق يسري سامي، لاعب منتخب مصر للجودو، المركز الثاني والميدالية الفضية خلال مشاركته فى منافسات وزن 60 كجم، ببطولة أوروبا المفتوحة للجودو ، المقامة حاليا في مدينة صوفيا البلغارية.

وخسر يسري سامي في المباراة النهائية أمام بطل منتخب فرنسا صاحب الـ28 عاما، ليحقق ميدالية فضية تاريخية للجودو المصري.

ويعد يسري سامي صاحب الـ19 عاما، أحد العناصر واللاعبين الواعدين في منتخب الجودو، ويحظى باهتمام ودعم كبير من جانب مسئولي الاتحاد برئاسة مرزوق علي.

وبدأ يسري سامي مسيرته في بطولة أوروبا المفتوحة بالفوز على بطل إسبانيا في دور الـ32، ثم فوزا جديدا على بطل ألمانيا في دور الـ16، قبل الفوز على بطل كازاخستان في الدور ربع النهائي، والفوز على بطل منتخب إنجلترا في الدور قبل النهائي.

وتشهد بطولة أوروبا المفتوحة منافسات قوية بين جميع اللاعبين على حصد المراكز الأولى، في ظل مشاركة أكثر من 400 لاعب ولاعبة من 34 دولة.