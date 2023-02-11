شكرا لقرائتكم خبر عن فلامنجو البرازيلي يتعادل أمام الأهلي 2/2 بالدقيقة 77 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل فلامنجو هدف التعادل فى مرمى الأهلي في الدقيقة 77 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليا فى مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية، لتصبح النتيجة 2 / 2.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي ومروان عطية و طاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: بيرسي تاو ومحمد شريف.

وجاء تشكيل فلامنجو كالتالى:

حراسة المرمى: سانتوس.

خط الدفاع: فاريلا، دافيد لويز، فابريسيو برونو، آيرتون لوكاس.

خط الوسط: فيدال، تياجو مايا، إيفرتون ريبيرو، جورجيان دي أراسكايتا.

خط الهجوم: جابرييل باربوسا، بيدرو.