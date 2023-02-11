شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف يهدر انفرادا للأهلي أمام فلامنجو البرازيلي بالدقيقة 74 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدر محمد شريف لاعب الأهلي هدف فريقه الثالث فى مرمى فلامنجو البرازيلي فى الدقيقة 74 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليا فى مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية، من انفراد تام بمرمى بطل البرازيل، وانفرد شريف بالمرمى بعد استلام تمريرة رئعة من أحمد عبد القادر ولكن سددها فى يد الحارس.

ويتقدم الأهلي على فلامنجو النتيجة 2 / 1.

وأعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة فريق فلامنجو البرازيلي فى مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي ومروان عطية و طاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: بيرسي تاو ومحمد شريف.

وجاء تشكيل فلامنجو كالتالى:

حراسة المرمى: سانتوس.

خط الدفاع: فاريلا، دافيد لويز، فابريسيو برونو، آيرتون لوكاس.

خط الوسط: فيدال، تياجو مايا، إيفرتون ريبيرو، جورجيان دي أراسكايتا.

خط الهجوم: جابرييل باربوسا، بيدرو.