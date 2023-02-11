شكرا لقرائتكم خبر عن غربال يلغي ركلة جزاء فلامنجو البرازيلي ويطرد خالد عبد الفتاح بالدقيقة 69 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألغى مصطفى غربال، حكم مباراة الأهلي وفلامنجو البرازيلي، ركلة جزاء للفريق البرازيلى فى الدقيقة 69 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليا فى مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية، وقام بطرد خالد عبد الفتاح لاعب الفريق الأحمر واحتسب ركلة حرة مباشرة.

ويتقدم الأهلي على فلامنجو النتيجة 2 / 1.

وأعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة فريق فلامنجو البرازيلي فى مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي ومروان عطية و طاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: بيرسي تاو ومحمد شريف.

وجاء تشكيل فلامنجو كالتالى:

حراسة المرمى: سانتوس.

خط الدفاع: فاريلا، دافيد لويز، فابريسيو برونو، آيرتون لوكاس.

خط الوسط: فيدال، تياجو مايا، إيفرتون ريبيرو، جورجيان دي أراسكايتا.

خط الهجوم: جابرييل باربوسا، بيدرو.