شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يفوز على البنك الأهلى بهدف نظيف فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق فاركو فوزا مهما على البنك الأهلى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما اليوم باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى الأسبوع الثامن عشر للدوري الممتاز، سجل الهدف محمود حمادة فى الدقيقة 4 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة رفع فاركو رصيده إلى 22 نقطة ، بينما تجمد رصيد البنك الأهلي عند 13 نقطة.

بدأ فاركو المباراة بتشكيل يضم كلا من ، محمد سعيد شيكا فى حراسة المرمى ، خط الدفاع ، جيفرسون إينكادا – أحمد عوض – رامي صبري – جابر كامل خط الوسط ..أحمد صغيري - محمود حمادة – محمود جهاد - عبد الناصر محمد، خط الهجوم ..شكري نجيب - عمرو جمال.

فى المقابل، بدأ البنك الأهلى المباراة بتشكيل يضم، أحمد صبحي فى حراسة المرمى، خط الدفاع، محمد بسيوني – أسامة إبراهيم – أحمد ياسين – إسحاق يعقوب، خط الوسط.. محمود قاعود – محمود سيد – سعيدو سيمبوري – محمد هلال، خط الهجوم.. أحمد ياسر – باسم مرسى.