شكرا لقرائتكم خبر عن سامى الشيشينى: سيطرة السماسرة على الأندية سبب مشاكل الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سامى الشيشينى، لاعب الزمالك السابق، أن الكرة المصرية تعانى بشدة وتدفع ثمن سيطرة بعض السماسرة على سوق اللاعبين الاستعانة بأفارقة دون المستوى مع تسويق لاعبين دون المستوى أو تدوير المدربين بين الأندية، بغض النظر عن نتائجهم وكل مؤهلاتهم أنهم يدينون بالولاء لهؤلاء السماسرة.

وأضاف الشيششيني، فى تصريحات لراديو أون تايم سبورت، أن الأندية الأفريقية، خاصة شمال أفريقيا، يوجد بها لاعبون جيدون شاركوا فى أمم أفريقيا للمحلليين الأخيرة، وكان يجب على الأندية المصرية إرسال مندوبين لمتابعة اللاعبين ودعم صفوفها من بين المواهب المشاركة، ولكن وجود السماسرة وسيطرتهم على بعض الأندية يفرضون اللاعبين الذين معهم بالاتفاق مع بعض مسئولي هذه الأندية، وهذا أمر كارثى من أسباب سوء مستوى الصفقات التى نراها فى الملاعب المصرية مؤخرا.

فى نفس الوقت، أكد سامي الشيشيني، أن مشروع كابيتانو مصر فكرة رائعة تحسب لشركات بريزنتيشن واستادات والمتحدة، وقال الشيشيشني في تصريحات لليوم السابع، "الفكرة ممتازة وستكون فرصة ذهبية للاعبين المميزين الذين يتم استبعادهم من اختبارات الناشئين للأندية، فى ظل تزايد الأعداد مع كل موسم، ليظهروا ويعبروا عن أنفسهم".

وأضاف الشيشينى، "أتمنى إقامة الاختبارات بتأنٍ لأن بعض الناشئين يشعرون بالرهبة، وأتمنى يكون هناك تسويق عالٍ للمواهب فى الخارج لنرى نماذج جديدة محترفة، وأكثر ما أتمناه هو استمرارية هذا المشروع لسنوات عديدة، وأن يكون هناك فريق لتلك المواهب والفكرة جديدة ورائعة، خاصة أن الأندية تتمسك بلاعبيها وتحرمهم من فرصة الاحتراف، وهذا المشروع يتيح الفرصة لزيادة المحترفين".