شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد يتحدث عن مواجهة الجيش الملكى ورغبة بيراميدز فى الانتصار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبد الله السعيد، قائد فريق نادي بيراميدز، إن مواجهة الجيش الملكي المغربي ستكون غاية فى الصعوبة، كونها بداية دور المجموعات لكأس الكونفدرالية، والبداية يجب أن تكون قوية والفوز هو الهدف الواضح للجميع.

وأضاف السعيد، فى المؤتمر الصحفى، أنه لابد من الانتصار وحصد الثلاث نقاط، مشددا على أن الفريق المغربي من مشاهدته قوى ومتصدر جدول الترتيب فى دوري قوى، ويمتلك مجموعة مهمة من اللاعبين في مختلف المراكز، ولكن فى المقابل بيراميدز يمتلك مجموعة ممتازة من اللاعبين وخبراتهم في كأس الكونفدرالية كبيرة، وهدفهم الفوز والانتصار مهما كانت الظروف.

وشدد قائد بيراميدز على أهمية المواجهة وصعوبتها، مشيرا إلى أن اللاعبين يدركون جيدا مدى أهمية تلك المباراة وقوة المنافس، ويعلمون أنه من المهم الانتصار في بداية مشوار المجموعات بهدف تصدر قمة المجموعة مبكرا، والتأكيد على رغبة الفريق في الفوز باللقب الذي كان قريبا من تحقيقه في المواسم الماضية.

قائد بيراميدز أوضح أن وجود البرتغالي جايمي باتشيكو فارق تماما مع اللاعبين والمدرب منذ اللحظة الأولى يحفز اللاعبين ويطالبهم بالانتصار دائما في كل البطولات، والعقلية المسيطرة على الجميع حاليا هي المنافسة على كل شيء واللعب على البطولة.

ويواجه بيراميدز في التاسعة مساء غد، الأحد، نظيره الجيش الملكي المغربي علي استاد الدفاع الجوي، في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.