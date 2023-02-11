الامارات | الإيطالية بورغيني بطلة المرحلة الثالثة من طواف الإمارات للسيدات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خطفت الإيطالية إليزا بورغيني صدارة النسخة الأولى من طواف الإمارات للسيدات 2023، الذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي، ويختتم يوم غدٍ، بعد فوزها بمرحلة مجلس أبوظبي الرياضي (الثالثة وقبل الأخيرة) من السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط التي أقيمت في العين، اليوم السبت.

وتُوجت بطلة فريق تريك سيغافريدو الإيطالي، بطلة للمرحلة الثالثة (الجبلية) التي انطلقت من ستاد هزاع بن زايد مروراً بأجمل معالم مدينة العين، ووصولاً إلى قمة جبل حفيت، لمسافة 107 كلم في زمن وقدره 2:48:24 ساعة بمتوسط سرعة بلغت 38.1 كلم/ الساعة، وحلت زميلتها جايا ريليني من فريق تريك سيجافريدو في المركز الثاني، فيما جاءت في المركز الثالث الإيطالية سيلفيا بريسكو من فريق الإمارات إي دي كيو.

وبعد هذا الفوز حصلت إليزا بورغيني على القميص الأحمر الذي ترعاه أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية كمتصدرة للترتيب العام للسباق، وفازت الألمانية لورينا وايبس من فريق إس دي ووركس الهولندي بالقميص الأخضر برعاية بايك أبوظبي كمتصدرة بالنقاط، بينما حصدت جايا ريليني من فريق تريك سيجافريدو على القميص الأبيض برعاية أبوظبي 360 كأفضل متسابقة شابة تحت 23 سنة، فيما توجت أغنيس سكالنياك سوجكا من فريق «كانيون سرام» بالقميص الأسود برعاية أبوظبي إكسبيرينس كمتصدرة لمرحلة السرعة المتوسطة.

وتتصدر إليزا بورغيني من فريق تريك سيغافريدو بعد نهاية المرحلة الثالثة الترتيب العام لطواف الإمارات للسيدات بمجموع زمني بلغ 09:10:53 ساعة، تليها مواطنتها وزميلتها في نفس الفريق جايا رياليني التي حققت مجموع زمني 09:11:00 ساعة، وتأتي الإيطالية الأخرى سيلفيا بيرسيكو من فريق الإمارات أي دي كيو في المركز الثالث بمجموع زمني يبلغ 09:12:11 ساعة.

وتوج الفائزات بالقمصان الأربعة كل من الدكتور رئيس دائرة تنمية المجتمع مغير خميس الخييلي، والأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني، ورئيس اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية منصور بوعصيبة، ومُمثلة عن أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية فاطمة العلي، ومدير مكتب الاتصال - جامعة الإمارات غالية الأحبابي، والقائم بأعمال مديرية شرطة العين العقيد فاضل غدير الشامسي، ومدير برامج الرحلات العتريفية في دائرة الثقافة والسياحة عاتي الظاهري.

وتقام اليوم المرحلة الرابعة والأخيرة من طواف الإمارات للسيدات، السباق العالمي الوحيد