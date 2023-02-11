شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يتقدم على البنك الأهلى بهدف محمود حمادة فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة فاركو والبنك الأهلى المقامة حاليا باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى الأسبوع الثامن عشر للدوري الممتاز، بتقدم الفريق السكندرى بهدف نظيف سجله محمود حمادة فى الدقيقة 4 من عمر اللقاء.

بدأ فاركو المباراة بتشكيل يضم كلا من ، محمد سعيد شيكا فى حراسة المرمى ، خط الدفاع ، جيفرسون إينكادا – أحمد عوض – رامي صبري – جابر كامل خط الوسط ..أحمد صغيري - محمود حمادة – محمود جهاد - عبد الناصر محمد، خط الهجوم ..شكري نجيب - عمرو جمال.

فى المقابل، بدأ البنك الأهلى المباراة بتشكيل يضم، أحمد صبحي فى حراسة المرمى، خط الدفاع، محمد بسيوني – أسامة إبراهيم – أحمد ياسين – إسحاق يعقوب، خط الوسط.. محمود قاعود – محمود سيد – سعيدو سيمبوري – محمد هلال، خط الهجوم.. أحمد ياسر – باسم مرسى.