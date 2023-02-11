شكرا لقرائتكم خبر عن فلامنجو يسجل هدف التقدم فى مرمى الأهلي بالدقيقة 10 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل جابي لاعب فلامنجو البرازيلي هدف التقدم في مرمى الأهلي بالدقيقة 10 من عمر المباراة التي تجمعهما اليوم السبت فى مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية.

واستدعى حكم الفار الجزائري مصطفى غربال بداعي وجود خطأ على علي معلول تجاه لاعب فلامنجو.

وأعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة فريق فلامنجو البرازيلي فى مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي ومروان عطية و طاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: بيرسي تاو ومحمد شريف.

وجاء تشكيل فلامنجو كالتالى:

حراسة المرمى: سانتوس.

خط الدفاع: فاريلا، دافيد لويز، فابريسيو برونو، آيرتون لوكاس.

خط الوسط: فيدال، تياجو مايا، إيفرتون ريبيرو، جورجيان دي أراسكايتا.

خط الهجوم: جابرييل باربوسا، بيدرو.