شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الأهلي وفلامنجو لتحديد بطل برونزية مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت منذ قليل مباراة الأهلي وفلامنجو البرازيلي لتحديد المركز الثالث بمونديال الأندية المقام حالياً بالمغرب، ويٌُدير مباراة الليلة طاقم تحكيم جزائري بقيادة مصطفى غربال، ويُساعده مواطنه مقران جوراري، والتونسي خليل حساني، على أن يتولى مهمة الحكم الرابع الأوروجوياني أندريس ماتياس ماتونتي، ويتولى الفنزويلي خوان سوتو مهمة الإشراف على تقنية الفيديو "فار"، بمساعدة الكولومبي نيكولاس جالو.

ويضم تشكيل الأهلي للمباراة كلا من: محمد الشناوي وخالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول وحمدي فتحي ومروان عطية وطاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر وبيرسي تاو ومحمد شريف.

ويشارك الأهلى فى كأس العالم للأندية 2023، للمرة الثامنة فى تاريخه، والثالثة على التوالى، وشارك المارد الأحمر فى 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.

وكانت أفضل نتائج الأهلى فى مونديال الأندية حصوله على الميدالية البرونزية فى 3 مناسبات، أعوام 2006 فى اليابان، و2020 فى قطر، و2021 فى الإمارات