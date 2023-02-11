شكرا لقرائتكم خبر عن يسري سامى يتأهل لنصف نهائي بطولة أوروبا المفتوحة للجودو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل يسري سامي، لاعب منتخب مصر للجودو، للدور نصف النهائي، خلال مشاركته فى منافسات وزن 60 كجم ببطولة أوروبا المفتوحة المقامة حاليا في مدينة صوفيا ببلغاريا.

وحقق يسري سامي الفوز على بطل إسبانيا في دور الـ32، ثم فوزا جديدا على بطل ألمانيا في دور الـ16، قبل الفوز على بطل كازاخستان في الدور ربع النهائي.

ومن المقرر أن يخوض يسري سامي مباراة قوية أمام بطل إنجلترا في الدور قبل النهائي، من أجل التأهل للمباراة النهائية.

ويبلغ يسري سامي 19 عاما، ويعد أحد اللاعبين الواعدين في الجودو المصري، ويحظى بدعم كبير من مجلس الإدارة برئاسة مرزوق علي.