الامارات | تشيلسي يواصل ترنحه ويتعادل مع ويستهام بالدوري الإنجليزي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل تشيلسي ترنحه في الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم، وسقط الفريق في فخ التعادل الثالث على التوالي في المسابقة، بتعادله 1 / 1 مع مضيفه ويستهام اليوم السبت في افتتاح مباريات المرحلة الـ23 من المسابقة.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 31 نقطة في المركز التاسع، مقابل 20 نقطة لويستهام، الذي حقق التعادل الثاني على التوالي في المسابقة.

وتقدم تشيلسي بهدف سجله البرتغالي جواو فيليكس في الدقيقة 16 ليكون الهدف الأول لتشيلسي في آخر 3 مباريات خاضها بالمسابقة، ورد ويستهام بهدف التعادل عن طريق إيمرسون في الدقيقة 28.

وبدأ تشيلسي المباراة بنشاط هجومي ملحوظ وحاصر مضيفه في منطقة الجزاء معظم الوقت، وترجم الفريق هذا إلى هدف مبكر بتوقيع البرتغالي جواو فيليكس في الدقيقة 16بعد دقائق من إلغاء هدف آخر للاعب نفسه بداعي التسلل.

وجاء الهدف اثر هجمة منظمة لتشيلسي وتمريرة ساقطة من الأرجنتيني إنزو فيرنانديز وصلت إلى فيليكس خلف دفاع ويستهام ليقابلها فيليكس بتسديدة مباشرة إلى داخل المرمى على يسار الحارس.

وواصل تشيلسي محاولاته وألغى له الحكم هدفا ثانيا في الدقيقة 21 بداعي التسلل أيضا كما عاند الحظ ميشيل أنطونيو مهاجم ويستهام في الدقيقة 25 في أخطر فرصة لفريقه أمام مرمى تشيلسي مع بداية تخلي تشيلسي عن سيطرته التامة على مجريات اللعب.

واستغل ويستهام إحدى هجماته، وأحرز هدف التعادل في الدقيقة 28 اثر تمريرة عرضية لعبها فلاديمير كوفال من الناحية اليمنى وهيأها جارود بوين برأسه لتصل إلى إيمرسون المندفع أمام الناحية الأخرى من المرمى ليضع الكرة مباشرة في المرمى.

وواصل الفريقان محاولاتهما الهجومية في الدقائق التالية دون جدوى لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

وفي الشوط الثاني، كان تشيلسي أكثر استحواذا على الكرة وتواجدا في نصف ملعب ويستهام ولكن دون جدوى في مواجهة دفاع ويستهام اليقظ.

وعاند الحظ الألماني كاي هافيرتز في هجمة سريعة وخطيرة لتشيلسي في الدقيقة 75 أنهاها اللاعب بضربة رأس مرت منها الكرة خارج المرمى. كما تصدى حارس ويستهام لفرصة خطيرة في الدقيقة 78.

وكاد ويستهام أن يعاقب تشيلسي على تراجع مستواه في الشوط الثاني، ولكن الحكم ألغى الهدف الذي سجله البديل توماس سوسيك في الدقيقة 82 لينتهي اللقاء بالتعادل.