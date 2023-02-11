إسعاد يونس ترقص بالعكاز أثناء دخولها استوديو صاحبة السعادة بعد غياب (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - استقبل فريق عمل برنامج "صاحبة السعادة"، مقدمته الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في كواليس تصوير إحدى الحلقات بعد 47 يوما من الغياب عقب المحنة المرضية التي تعرضت لها في الآونة الأخيرة.

ونشر الإعلامي أحمد فايق فيديو، من كواليس البرنامج، يرصد عودة الفنانة وهي تتكئ على عصا وترقص بها، احتفالا بعودتها من جديد.

وحرص كل العاملين في البرنامج على الوقوف لحظة دخوله وتحيتها، حيث وصفتهم بأن علاقتهم بها تخطت الزمالة بعدما أصبحوا عائلة واحدة.

وكانت الفنانة إسعاد يونس قد أجرت عملية جراحية مؤخرًا لتغيير المفصل بالجانب الأيمن من منطقة الحوض.

رابط الفيديو: