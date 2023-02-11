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موعد مباراة ريـال مدريد والهلال اليوم في نهائي مونديال الأندية.. والقنوات الناقلة المجانية

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الشارقة - اميمة ياسر - يواجه الإسباني، نظيره الهلال السعودي، في التاسعة مساء اليوم السبت، على المجمع الرياضي مولاي عبد الله، في نهائي كأس العالم للأندية.

وكان ريال مدريد تأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز الكبير الذي حققه على الأهلي بنتيجة 4-1، بينما أطاح الهلال السعودي بنظيره فلامنجو البرازيلي بنتيجة 3-2.

القنوات الناقلة

أعلنت شبكة قنوات "SSC" عن نقل نهائي مونديال الأندية بين الهلال وريال مدريد "مجاناً" بدون تشفير عبر شاشاتها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك لمستخدمي أجهزة رسيفر "جوبكس-GOBX ".

كما ستنقل المباراة أيضا مجانا عبر منصة شاهد، بدون اشتراك، كما سيتوفر للقاء 3 خيارات للتعليق العربي.

تردد قناة SSC السعودية على نايل سات

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على عربسات

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب أفقي.
تردد: 12418.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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