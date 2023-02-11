شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل البنك الأهلى لمواجهة فاركو فى الدروى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة فاركو ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل علي النحو التالي..

حراسة المرمي.. أحمد صبحي

خط الدفاع.. أحمد ياسين _ أسامة ابراهيم _ يعقوبو _ محمد بسيوني

خط الوسط.. محمود سيد _ سعيدو سيمبوري _ محمد هلال _ محمود قاعود_ أحمد ياسر

خط الهجوم.. باسم مرسي

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي.. محمود الزنفلي _ عاصم صلاح _ حمدي علاء _ أسامة فيصل_ محمود الجزار _ إسلام جابر _ أحمد العش_ فراس عايفية _ كريم بامبو.