7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 11 فبراير 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها، إنفراد الأهلي برقم قياسى فى كأس العالم للأندية قبل لقاء فلامنجو الليلة، وتوجيه الإسماعيلى رسالة شكر لمحمد عبد المنصف مدرب حراس مرمى الفريق الكروي لاعتذاره عن عدم تدريب المنتخب الأولمبى.

الأهلي ينفرد برقم قياسى فى كأس العالم للأندية قبل لقاء فلامنجو الليلة

بات فريق الأهلى، بقيادة السويسرى مارسيل كولر، على أعتاب رقم قياسى جديد فى كأس العالم للأندية قبل مواجهة فلامنجو البرازيلي الليلة. وخاض الأهلي أمام ريال مدريد مباراته رقم 21 فى تاريخ مشاركاته بكأس العالم للأندية لنسخ 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021 و2022 وخسر برباعية مقابل هدف.

اعتذر محمد عبد المنصف، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عن عدم قبول العرض الذى قدمه مسئولو اتحاد الكرة المصري لتولي منصب مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي بدلاً من عصام الحضري، الذى تولى مهمة مدرب حراس مرمى منتخب سوريا الأول، مؤكداً تمسكه بالاستمرار داخل صفوف الدراويش خلال هذه الفترة.

الفحص الطبى يحدد موقف محمد عواد من المشاركة فى تدريبات الزمالك

يخضع محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، اليوم السبت، لفحص طبى لتحديد موقفه من المشاركة في تدريبات الفريق الأبيض، استعداداً لمواجهة سموحة المقرر لها بعد غدٍ الاثنين باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

الزمالك يجهز حمزة المثلوثى لمواجهة سموحة فى الدوري

طلب البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، تجهيز المصابين داخل صفوف الفريق الأبيض، وعلى رأسهم التونسي حمزة المثلوثى، تمهيداً للاستعانة به فى المباريات المقبلة بالدورى الممتاز ودورى أبطال أفريقيا.

تأهل الثلاثي المصري، محمد أبو الغار، ومروان الشوربجي ويوسف سليمان، إلى الدور نصف النهائي ببطولة بطرسبرج لرجال الاسكواش، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 8 إلى 12 فبراير الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 75 ألف دولار.

الجونة يخاطب لجنة الإسماعيلى لصرف أموال صفقة الشبراوى

فتح مسئولو نادى الجونة خطوط اتصال مع اللجنة الجديدة المكلفة بإدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة اللواء أبو بكر الحديدى، لإنهاء أزمة قيمة صفقة لاعبهم السابق محمود الشبراوى، والتى تقدر بـ3 ملايين و500 ألف جنيه، بعدما تأخر الإسماعيلى فى إرسال قيمة الصفقة، الأمر الذى أغضب مسئولى النادى الساحلى ودفعهم لتقديم شكوى فى اتحاد الكرة ضد القلعة الصفراء.

تأجيل مباراة الجياد والترسانة فى دورى سيدات اليد لسوء الأحوال الجوية