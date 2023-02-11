شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يرتدى الزى الأحمر فى مواجهة إسكو دى كارا بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الاجتماع الفني لمباراة فيوتشر وإسكو دي كارا فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي تقام فى السادسة مساء غد، الأحد، على ملعب كيجوي دي لومي بالعاصمة التوجولية لومي.

وخلال الاجتماع الفني للمباراة تقرر أن يرتدي فريق فيوتشر غداً الطاقم الأحمر كاملاً أمام فريق أسكو كارا فى أولى مباريات المجموعات الساعه السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

واستعان الجهاز الفني لفريق فيوتشر بأصحاب الخبرات في الفريق، خاصة سعد سمير كابتن الفريق ومحمود عبد الرحيم جنش، نظرا لخبراتهم الكبيرة في المباريات الأفريقية التي سبق لهما خوضها سواء مع الأهلي أو الزمالك، لتوجيه زملائهم قبل اللقاء المرتقب لفيوتشر مع إسكو كارا التوجولي في مستهل مشوار الفريق بدور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأخطر الاتحاد الأفريقي كاف مسئولى نادي فيوتشر بطاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الفريق أمام إسكو دي كارا التوجولي فى افتتاح دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأسند كاف المباراة لطاقم تحكيمي من تشاد بقيادة الحاجي ألو محمد ويعاونه مواطنيه عيسى يحيى كمساعد أول وبوجولا عيسى كمساعد ثان، فيما سيكون بوسري أرمي ألفريد حكما رابعا.

ويراقب المباراة مامبي ديابي من مالي فيما يراقب الغاني كوتي أليكسندر أداء الحكام بالإضافة إلى الكونغولي زيفير موكانيا منسقا عاما للمباراة والنيحيري أودشي جون مسئول للأمن.

وخاض فيوتشر 6 مباريات في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، قبل التأهل لمرحلة دور المجموعات، حيث فاز فيوتشر في 3 مباريات وتعادل في مثلهم وسجل لاعبو فيوتشر 9 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين فقط، وذلك في أول ظهور أفريقي للفريق.

ويترأس أيمن منصور عضو مجلس إدارة نادي فيوتشر، بعثة الفريق في توجو، حيث اصطحبت البعثة، محمود عبد الرحيم جنش والذي عانى مؤخرا من تمزق في العضلة الخلفية، وكذلك سعد سمير كابتن الفريق بعد تماثله للشفاء من الإصابة، فيما استمر غياب عمر كمال عبد الواحد لمعاناته من إصابة بالركبة.