شكرا لقرائتكم خبر عن تحرك فريق الأهلي لملعب مباراة فلامنجو بمونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت صفحة النادي الأهلي الرسمية فيديو لتحرك الفريق من فندق الإقامة في طريقه إلى ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة لخوض مباراة فلامنجو البرازيلي المقرر لها الخامسة والنصف من مساء اليوم ،السبت، بتوقيت القاهرة في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم المقام بالمغرب.

وأعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة فريق فلامنجو البرازيلي فى مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي ومروان عطية و طاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: بيرسي تاو ومحمد شريف.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم للنادى الأهلى، محاضرة فنية أخيرة للاعبين فى الثانية والنصف بعد ظهر اليوم، السبت، بمقر إقامة البعثة فى مدينة طنجة بالمغرب.

وحاضر كولر اللاعبين لمراجعه بعض النقاط الفنية الأخيرة وإعلان تشكيل الفريق؛ استعدادا لمواجهة فريق فلامنجو البرازيلي ، وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى صباح اليوم، مرانا بدنيا خفيفا في الجيم الملحق بفندق إقامة البعثة في مدينة طنجة بالمغرب ، وأدى اللاعبون تدريبات خفيفة تحت إشراف مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، وذلك ضمن برنامج تجهيز اللاعبين ليوم المباراة.