شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز بالأزرق والجيش الملكى بالأبيض فى مواجهة الكونفدرالية غدًا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز والجيش الملكي المغربي والذي يأتي في بداية مباريات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويحل الجيش الملكي ضيفًا على بيراميدز في التاسعة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات.

وتم خلال الاتفاق على ملابس الفريقين، حيث يرتدي بيراميدز الزي الأزرق الكامل فيما يرتدي حارس المرمى الأخضر الكامل، ويرتدي الفريق الضيف الأبيض الكامل، فيما يظهر حارس مرماه باللون البرتقالي.

وتم التأكيد على تحرك الفريقين من فندقي الإقامة قبل انطلاق المباراة بساعتين والوصول قبل اللقاء بساعة ونصف من أجل التحضير لخوض اللقاء.

ويدير المباراة طاقم حكام من دولة ليبيا الشقيقة، بقيادة الحكم معتز إبراهيم، ويعاونه عيسى عطية المساعد الأول، ووحيد الجاهوي، المساعد الثاني، وعبد الواحد حرويدة الحكم الرابع. ويراقب المباراة، محمد أحمد سليمان من دولة السودان، ويراقب الحكام والدابات كوسوال من تشاد، والمنسق العام فيكتور لوال من جنوب أفريقيا، والمنسق الأمني راشيد مدجيبا من الجزائر.





الاجتماع الفنى لبيراميدز والجيش الملكى