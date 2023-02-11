شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وفلامنجو اليوم فى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعات قليلة تفصلنا عن آخر مباراة للأهلي فى بطولة كأس العالم للأندية، حيث يلتقى المارد الأحمر مع فلامنجو البرازيلي فى مباراة تحديد المركز الثالث بالبطولة التى تقام بالمغرب ويُشارك فيها الأهلي للمرة الثامنة، ونستعرض في السطور التالية أهم المعلومات الخاصة بمباراة الأهلي وفلامنجو:

س: ما هو موعد وملعب مبارة الأهلي وفلامنجو؟

ج: يلتقي الأهلى مع فلامنجو البرازيلى فى مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية، على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية فى الخامسة والنصف مساء اليوم السبت.

س: من هو طاقم تحكيم مباراة الليلة؟

ج:يٌُدير مباراة الليلة طاقم تحكيم جزائري بقيادة مصطفى غربال، ويُساعده مواطنه مقران جوراري، والتونسي خليل حساني، على أن يتولى مهمة الحكم الرابع الأوروجوياني أندريس ماتياس ماتونتي، ويتولى الفنزويلي خوان سوتو مهمة الإشراف على تقنية الفيديو "فار"، بمساعدة الكولومبي نيكولاس جالو.

س: ما هى القمية التسويقة للأهلي وفلامنجو قبل لقاء الليلة؟

ج: تبلغ القيمة التسويقية لفلامنجو البرازيلى 161.70 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لفريق الأهلى 29.75 مليون يورو.

س: وماذا فعل الفريقان فى النسخة الحالية من مونديال الأندية؟

ج: الأهلي فاز على أوكلاند سيتي النوزيلندي بثلاثية نظيفة في الدور التمهيدي، ثم فاز على سياتل الأمريكي بهدف نظيف فى ربع نهائي البطولة، قبل أن يخسر 1/4 من ريال مدريد الإسباني فى نصف نهائي البطولة، فيما لعب فلامنجو مباراة واحدة فى نصف النهائي أمام الهلال السعودي فاز فيها الأخير 3/2.

س: وماذا عن تفاصيل الاجتماع الفني للمباراة؟

ج: عقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وفلامنجو البرازيلي، وحضر المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق المنسق العام للبعثة على رأس وفد الأهلي، الذي ضم الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي، وسمير عدلي المدير الإداري وحنان الزيني مدير اللوائح والتراخيص، والعميد علاء صلاح المنسق الأمني، وأحمد الطوخي مسؤول التسويق، وماهر عبد العزيز إداري الفريق.

وحضر وفد اللجنة المنظمة للبطولة «فيفا» ووفد نادي فلامنجو البرازيلي، وذلك للتأكيد على كافة الأمور التنظيمية لمباراة تحديد المركز الثالث فى البطولة، ويرتدي الأهلي في المباراة زيه التقليدي، التيشيرت الأحمر والشورت الأبيض، بينما يرتدى فريق فلامنجو البرازيلي التيشيرت الأبيض والشورت الأسود.